Consip | il gip | no all’archiviazione di Tiziano Renzi La replica | «Ci difenderemo»

Consip - il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi : fissata camera di consiglio : Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre.La procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione il 25 ottobre scorso. Nel documento per gli inquirenti scrivevano che le ricostruzioni del padre ...