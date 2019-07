Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi | la sentenza del Tar

Congedo parentale 2019 : come funziona - durata - indennità - domanda : La legge (Dlgs. n. 151/2001) prevede per i genitori un periodo facoltativo di assenza dal lavoro legato alla nascita del figlio. Questo si aggiunge alla maternità obbligatoria spettante per 5 mesi, oltre agli eventuali periodi di interdizione anticipata e / o posticipata. come accade per il Congedo obbligatorio, l’Inps interviene a copertura della mancata retribuzione per i periodi di non lavoro erogando un’apposita indennità di importo pari al ...