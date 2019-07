Come vestirsi da bravo papà

Come vestirsi per un colloquio di lavoro : 5 consigli utili : La scelta dell'abbigliamento giusto è il primo passo verso un colloquio di successo: ecco alcuni consigli per non 'fallire'...

Maturità - Come vestirsi per l’esame : Il momento più temuto da ogni liceale, l’esame di maturità, è alle porte. Il fischio d’inizio sarà dato il 19 giugno, giorno della prima prova scritta. Eviteremo di darvi i soliti consigli come bere molta acqua, dormire almeno 8 ore per notte, assumere vitamine, non eccedere con l’uso di caffeina. Primo: mettersi comodi Qui vi daremo invece qualche suggerimento su cosa indossare per sostenere al ...

Come bisogna vestirsi all’esame di maturità? : (foto: LaPresse -Stefano De Grandis) Se sei uno studente e mercoledì 19 giugno dovrai tornare sui banchi di scuola per affrontare la prima prova degli esami di maturità, avrai già tanti pensieri in testa: tra questi, una piccola importanza avrà di certo quale outfit scegliere per i fatidici giorni dell’esame. Come ti avranno già detto i tuoi insegnanti, l’ideale sarebbe una camicia, ma jeans e t-shirt vanno benissimo. ...