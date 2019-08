Cinema e Drink : C’era una volta in America ispirato all’omonimo film di Sergio Leone : Drink : C’ERA UNA volta IN America ( ispirato al film “C’era una volta in America ”, di Sergio Leone , 1984) BARMAN: Federico Leone INGREDIENTI: 60 ml VII Hills Italian Dry Gin Infuso istantaneo di popcorn tostato 20 ml limone fresco 10 ml sciroppo di sale Top birra italiana Bicchiere: Coppa PREPARAZIONE: Versare il VII Hills Italian Dry Gin sui pop corn tostati, in modo da acquistarne sapore con ...

Cinema e Drink : You Only Live Twice ispirato al film Agente 007 – Si vive solo due volte : Drink: YOU Only Live Twice (ispirato al film “Agente 007 – Si vive solo due volte“, di Lewis Gilbert, 1967) BARLADY: Cristina Folgore INGREDIENTI: 50 ml bourbon Jim Beam 30 ml succo di lime 15 ml zucchero liquido 20 ml Martini Rubino Ginger water Bicchiere: highball PREPARAZIONE: Cristina Folgore Brand Ambassador Whisky Bacardi Martini Versare tutti gli ingredienti eccetto la ginger beer in uno shaker. Aggiungere ...