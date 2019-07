Ciclismo – Europei Derny | storico oro per Marta Cavalli | è l’azzurra la prima storica

Ciclismo - Europei Pista U23 – Oro per la coppia Balsamo-Paternoster : bronzo Colinelli-Gasparrini : Le due coppie azzurre conquistano rispettivamente primo e terzo posto nella prova Madison Under 23 e Juniores: Italia 4ª nel medagliere per Nazioni vinto dalla Germania Anche l’ultima giornata di gare dei campionati Europei Pista juniores e U23 porta soddisfazioni alla trasferta azzurra. Un oro nel madison donne U23 con la coppia Balsamo-Paternoster ed il bronzo dalle juniores Collinelli-Gasparrini sempre nel Madison, portano il ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gent 2019 : oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison! : Chiusura col botto per l’Italia agli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista terminati oggi a Gent, in Belgio: nella madison under 23 femminile oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, che raccolgono 37 punti e mettono in fila Polonia (23) e Russia (21). L’altra medaglia di giornata è di bronzo ed arriva nella stessa specialità dalle Juniores Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, terze alle spalle della Gran ...

Ciclismo su pista - Europei juniores 2019 : Lorenzo Gobbo trafitto da un listello di legno - polmone perforato! Bruttissimo incidente a Gand : Incredibile incidente agli Europei juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Lorenzo Gobbo è stato letteralmente trafitto da un grosso listello di legno che gli ha perforato il polmone sinistro. Lo sfortunatissimo atleta, 16enne brianzolo tesserato per il GB Junior Team, è caduto durante lo scratch e questo listello lungo oltre mezzo metro ha attraversato il lato sinistro del busto, dalla schiena ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gand 2019 : Matilde Vitillo d’oro nella corsa a punti - Miriam Vece d’argento sui 500 metri : Sorridono ancora all’Italia gli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Gand, in Belgio: nella penultima giornata di gare per gli azzurrini oro di Matilde Vitillo nella corsa a punti Junior femminile ed argento di Miriam Vece nei 500 metri a cronometro Under 23 femminile. nella corsa a punti Junior femminile l’azzurrina Matilde Vitillo vince con 32 punti, essendo l’unica in grado di incamerare un ...

Ciclismo – Campionati Europei su pista Jrs/U23 - splendido oro per Matilde Vitillo nella corsa a punti : Continua ad arricchirsi il bottino azzurro ai Campionati Europei pista Juniores e Under 23 Bellissimo oro per la junior Matilde Vitillo nella corsa a punti di categoria. Un titolo conquistato con grande strategia di gara che l’ha vista vincere due volate su otto e tagliare il traguardo dell’ultimo sprint al terzo posto. Ma il suo oro è stato sigillato quanto l’azzurrina ha conquistato un giro e ben 20 punti in più sulle ...

Ciclismo su pista - Europei juniores e under 23 2019 : oro Gasparrini - bronzo Vece. Bruttissimo infortunio per Gobbo : Quarta giornata per quanto riguarda i Campionati Europei su pista under 23 e juniores in corso di svolgimento al velodromo Eddy Merckx di Gent (Belgio). Arrivano altre due medaglie ed una brutta notizia in casa Italia. Partiamo dallo sfortunatissimo Lorenzo Gobbo: impegnato nell’omnium maschile juniores, l’azzurrino è finito a terra, rompendo una parte del Velodromo, dalla quale è fuoriuscita una stecca di legno che gli ha letteralmente ...

Ciclismo su pista – Europei Jrs/U23 : Gasparrini d’oro nell’omnium - bronzo per Vece : Splendido Oro di Gasparrini nell’omnium agli Europei Jrs/U23, Vece di bronzo La quarta giornata di competizione continentale su pista, juniores e U23 in corso di svolgimento in Belgio, regala all’Italia nell’ordine: uno splendido bronzo di Miriam Vece nella velocità individuale donne U23 ed un entusiasmante oro nella disciplina olimpica dell’Omnium per donne juniores con Eleonora Gasparrini che domina il torneo. 4 ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores/Under 23 : inseguimento femminile stellare - record italiano! Paternoster e compagne vincono l’oro : Show dell’Italia agli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Il quartetto femminile ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento Under 23 firmando il nuovo record nazionale assoluto, un vertiginoso 4:15.915 che sbriciola il 4:17.438 siglato a gennaio in Coppa del Mondo a Hong Kong. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Alzini ed Elisa Balsamo si sono scatenate ...

Ciclismo su pista – Europei U23 : medaglia d’oro e record italiano per il quartetto rosa : Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster superano in finale la Francia – Bronzo di Camilla Alessio nell’inseguimento individuale La terza giornata di gare dei Campionati Europei pista juniores e u23 in corso di svolgimento a Gand (Belgio) regala all’Italia altre soddisfazioni. Il quartetto rosa U23 conferma il titolo conquistato nel 2018 e registra il nuovo record italiano con ...

Ciclismo su pista - Europei Junior e Under23 2019 : subito due medaglie azzurre! Oro per Letizia Paternoster - argento per Vittoria Guazzini : L’Italia inizia subito alla grande gli Europei Junior e Under23 di Ciclismo su pista, che sono scattati oggi a Gand (Belgio). La prima a lasciare il segno in questa rassegna continentale non poteva che essere lei, Letizia Paternoster, che conquista l’oro nell’eliminazione U23, bissando il titolo dello scorso anno. La giovane stella azzurra si è confermato la più forte in questa specialità, battendo la portoghese Maria Martins e la belga Shari ...

Ciclismo – Europei su pista Juniores e U23 : Paternoster oro nell’eliminazione - Guazzini è argento nell’inseguimento : Letizia Paternoster si riconferma regina d’Europa nell’eliminazione, splende l’argento di Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale U23 Si conclude la giornata di apertura dei campionati Europei pista, in programma fino a domenica 14 luglio sull’anello di Gand (Belgio) e l’Italia conquista un oro con Letizia Paternoster nell’eliminazione ed un argento con Vittoria Guazzini ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo su pista : Lamon e Plebani in finale : L’azzurro Plebani, bronzo iridato nell’inseguimento individuale, con un 4’16″655 registra il secondo miglior tempo e si guadagna la finale per l’oro. Lamon domina le qualifiche del KM in 1’00.794 e accede alla finale ad otto La terza giornata degli European Games di Minsk si apre sull’anello bielorusso con un ottimo secondo miglior tempo in qualifica di Davide Plebani nell’inseguimento ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo : Elisa Balsamo quinta - l’oro della prova in linea femminile all’olandese Wiebes : Olanda vs Italia: un vero duello tra le nazioni più forti vinto dall’Olanda. Elisa Balsamo quinta nella prova in linea femminile elite dei Giochi Europei di Minsk Si è conclusa con una volata di gruppo la prova in linea donne élite che sul circuito cittadino di Minsk2019 (120 km totali) che ha aperto gli European Games dedicati al Ciclismo dopo un acceso duello, che ha infiammato le strade della Biellorussia, tra Olanda e Italia. La ...