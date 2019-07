“Chiuso per Mondiali” | 25 luglio Greg è da record nei 1500! Ledecky se fa gli 800 è per

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ex capitano della Nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky Sport ai Giochi olimpici di Londra 2012, ora è commentatrice tecnica per Eurosport.perè la rubrica di Cristina Chiuso per OA Sport durante i Mondiali di Gwangju MILAK E IL VASO DI PANDORA DEIMONDIALI E’ stato Milak ieri ad aprire l’era deidel mondo in questi campionati. Presa dalle vittorie azzurre non mi sono neppure soffermata sulla prestazione stratosferica dell’ungherese. Non serve essere tecnici per capire che se ...

