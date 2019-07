«Chiudi gli occhi | torna bambino» | Giusy Ferreri ci racconta la sua infanzia

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Cristiano - Chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Crisiano - Chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Tommaso Paradiso ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: Ma voi ve la ricordate, com’era l’estate quando era infinita, e, come cantava Gino Paoli, il tempo era “dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale”, la ricordate? Che facevamo le follie, e l’incoscienza era beata, e la pelle si abbronzava facilmente, e non temevamo altezze per i tuffi, profondità per le capriole in acqua, erano nostri i cieli e le notti, i fili d’erba e le ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Paola Turci ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: Paola Turci – Quel compagno di scuola Non so se avete mai ascoltato quel tratto di canzone di Antonello Venditti che tornando indietro al liceo fa: Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene perché, ditemi, chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi ...

M5s - Di Maio e l’analisi della sconfitta con gli attivisti : “Ora fare i conti con la realtà. Ma non Chiudiamoci tra i puri” : “Siamo cresciuti con la consapevolezza che andando al governo si poteva fare tutto, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà”. Sono passate più di due ore dall’inizio dell’assemblea degli attivisti M5s di Milano e Luigi Di Maio passeggia avanti e indietro sul palco del Teatro Menotti con il microfono in mano. E’ venerdì 5 luglio e lui partecipa a uno dei tanti eventi territoriali per la riorganizzazione del Movimento. Ha ascoltato ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Piero Angela ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: L’infanzia è un acquerello fertile in cui spesso nascono le nostre passioni, quelle che in noi metteranno le radici più profonde a sviluppo futuro, quelle che non potremo proprio esimerci dal seguire, dall’annaffiare, dal coltivare, quelle che, come in questo caso, metteranno ogni mattino foglie nuove da nuovi rami e fiori che si faranno frutti e diventeranno un lavoro, il nostro che ci definirà, per ...