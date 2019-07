CHICAGO PD 5 Anticipazioni del 25 luglio 2019 | il gioco pericoloso di Burgess

CHICAGO PD 5 tra rapimenti e traffico di armi : anticipazioni del 25 luglio e 1 agosto : Chicago PD 5 continua la sua corsa su Italia1 con tre episodi a serata e non solo oggi, 25 luglio, ma anche la prossima settimana quando saremo ormai agli inizi del mese di agosto. L'estate sta per finire così come la quinta stagione della serie firmata da Dick Wolf che oggi terrà compagnia al pubblico tra rapimenti e traffico d'armi. In particolare, l'appuntamento questa sera sarà con ben tre episodi ovvero i 10, 11 e 12 di Chicago PD 5 dal ...

In CHICAGO Fire 6 il caso di Bria scombina i piani di Severide e Casey : anticipazioni 23 e 30 luglio : Problemi all'orizzonte in Chicago Fire 6 che torna su Italia1 con un doppio episodio questa sera e lo stesso farà la settimana prossima. Il filo conduttore dei nuovi episodi della serie firmata da Dick Wolf sarà la giovane Bria, sarà lei a creare scompiglio in squadra e nella vita di Casey soprattutto quando Dawson inizierà ad occuparsi e preoccuparsi per lei e Severide farà lo stesso passando molto tempo con lei. Cosa succederà nella vita dei ...

CHICAGO Fire - anticipazioni puntata del 23 luglio : Julian arriva in città : Anche questa settimana avremo modo di ammirare su Italia 1 un nuovo avvincente appuntamento con la serie tv statunitense "Chicago Fire". Martedì 23 luglio, infatti, andranno in onda in primetime gli episodi 7 e 8 della sesta stagione, rispettivamente intitolati "Veri eroi" e "Coinquilini". Nel primo si organizzerà l'apertura del Molly's North e verrà salvato un cantante blues da un incendio, e nel secondo Dawson dovrà aiutare una ragazza a ...

In CHICAGO Med 3 Charles e Sara sono in pericolo? Anticipazioni episodi 19 e 26 luglio : Ancora una serata in compagnia con i dottori di Chicago Med 3. La serie firmata da Dick Wolf continua la sua corsa verso quello che negli Usa è considerato il finale di metà stagione, ovvero l'ultimo episodio dell'anno prima della pausa natalizia. I colpi di scena non mancheranno e non solo nella vita privata dei nostri eroi in corsia ma anche nel loro lavoro tra adrenalina e lacrime. In particolare, Chicago Med 3 torna in onda questa sera su ...

CHICAGO Med 3 terza puntata : trama e anticipazioni 19 luglio 2019 : Chicago MED 3 terza puntata. Torna in chiaro su Italia 1 venerdì 19 luglio 2019 la terza stagione del medical drama. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 3 terza puntata: trama e anticipazioni 19 luglio 2019 Chicago Med 3X08 Acque turbolente. Gary resta incastrato sotto delle macerie di cemento armato e per estrarlo gli verrà amputata una gamba. Il dottor Charles e’ ...

CHICAGO PD 5 e Voight tra omicidi e sparatorie : anticipazioni episodi del 18 e 25 luglio : Tre nuovi episodi di Chicago PD 5 la prossima settimana ci porteranno già nel bel mezzo della stagione con tutto quello che questo significa in termini di colpi di scena e di rivelazioni. La corsa di questa quinta stagione della serie firmata da Dick Wolf è costellata di avvenimenti e casi struggenti e anche la prossima settimana, il 25 luglio, le aspettative non saranno deluse, anzi. Ad andare in onda, sempre su Italia1, saranno gli episodi ...

CHICAGO P.D. 5 seconda puntata : trama e anticipazioni 18 luglio 2019 su Italia 1 : Chicago P.D. 5 seconda puntata. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su Italia 1 da giovedì 18 luglio 2019. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago P.D. 5 seconda puntata: trama e anticipazioni 18 luglio 2019 su Italia 1 Chicago P.D. 5X07 Nel mirino. Voight e la sua squadra devono occuparsi del rapimento di un bambino. ...

