Chicago P D 5 terza puntata | trama episodi 25 luglio 2019 su Italia 1

(Di giovedì 25 luglio 2019)P.D. 5. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su1 da giovedì 25. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D. 525suP.D. 5X10 La tana del coniglio. Jay inizia a frequentare Camila, una ragazza che lavora in bar e locali notturni e se ne innamora, ricambiato. Quando scopre che Camila è coinvolta in un giro di droga, Jay cerca di separare il suo interesse privato da quello lavorativo e di usarla come informatore per poter indagare.P.D. 5X11 Senza scrupoli. Burgess e Upton si trovano per caso sulla strada di Damien, un uomo senza scrupoli che sfrutta ragazze facendole prostituire. Sienna, una informatrice di Burgess, sospetta che Damien abbia ucciso una di ...

