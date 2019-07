Caso Serravalle - Penati condannato in appello : Milano, 25 lug. (Adnkronos) – La Corte dei Conti ribalta in appello la sentenza di primo grado e condanna l’intera giunta provinciale dell’allora presidente Ds Filippo Penati , l’ex capo di gabinetto Giordano Vimercati e l’ex segretario generale Antonino Princiotta a risarcire un danno di 44,5 milioni di euro. A Penati viene imputato un danno di 19,8 milioni, a Princiotta di 14,8 milioni, a Vimercati di 4,9 ...

Corte dei conti condanna Filippo Penati a pagare oltre 19 - 7 milioni di euro per il Caso Serravalle : La Corte dei conti ha ribaltato in appello le assoluzioni nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della Provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano Milano- Serravalle dal gruppo Gavio. L’ex presidente Filippo Penati e altre 11 persone sono state condanna te a risarcire 44,5 milioni di euro . Penati dovrà versare oltre 19,7 milioni di euro “in favore della Regione Lombardia”La sentenza ...

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il Caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia