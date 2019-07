Caso Russia-Lega | Conte | Savoini non mai avuto incarichi dal Governo

L’intervento di Conte sul Caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà

Antonio Noto : "L'elettore è tifoso - per Matteo Salvini il Caso Russia non cambia nulla" : «La Lega è intorno al 37-38%. E non ci sono decrementi. Ma con questa legge elettorale si tratta di numeri, almeno attualmente, non sufficienti per vincere in solitaria. E poi: se anche Matteo Salvini decidesse di volere le elezioni, siamo sicuri che le otterrebbe?». Antonio Noto, direttore di Noto

Nuovi interrogatori in vista per il Caso Lega-Russia. Possibili rogatorie internazionali : Potrebbe essere cruciale la settimana prossima per l’inchiesta dei pm di Milano impegnati a districare la matassa del presunto Russiagate incentrato sulla figura di Gianluca Savoini, leghista e presidente dell’ associazione LombardiaRussia e che vede come attori anche l’avvocato d’affari Gianluca Meranda e l’ex bancario Francesco Vannucci.Erano tutti e tre, con altrettanti russi, il 18 ottobre scorso nel sontuoso ...

Qualche altro pezzetto sul Caso Lega-Russia : Il Fatto parla di un presunto quarto italiano alla riunione al Metropol di Mosca, la Stampa ha identificato altri partecipanti alla cena della sera prima con Salvini, e non solo

Fico contro Salvini sul Caso Lega-Russia : "Non ha dato disponibilità all'Aula - da lui una mancanza di rispetto" : “Una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, definisce così la mancata risposta di Salvini alla richiesta di andare in Aula a parlare della vicenda dei presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega. “Dopo aver inoltrato al governo la richiesta avanzata da alcuni gruppi che il ministro Salvini venga in Aula a riferire non ho ricevuto alcuna ...

Salvini-Di Maio - è scontro : «M5S e Pd già alleati» - «Vuoi coprire Caso Russia» : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles», dice il...

Lega : Pd porta Caso Russia in Ue - Bonafè ‘commissione su fondi a sovranisti’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, fino alla costituzione di una commissione speciale”. Lo dice l’europarlamentare Pd, Simona Bonafè, all’Adnkronos sulla richiesta di portare il Russiagate alla prossima plenaria a Strasburgo. Una richiesta avanzata oggi dai dem al gruppo dei Socialisti e Democratici.Non solo affrontare la questione davanti ...

Caso Lega-Russia - Meranda indagato Perquisizioni anche a casa di Vannucci Conte : «Salvini in Aula? No - verrò io» : I due si erano fatti avanti dichiarando di aver partecipato all’incontro del 18 ottobre 2018 all’hotel Metropol di Mosca

Conte riferirà in Senato il 24 luglio sul Caso Russia-;Lega : La Capigruppo di Palazzo Madama ha stabilito che mercoledì 24 luglio, alle 16.30, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà trattative

Caso Russia - Conte conferma : io al Senato : 18.50 "Quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde, per la trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini ho una concezione sacrale del Parlamento e delle Istituzioni". Così il premier Conte sull'annunciata sua informativa sul Caso Russia, il 24 luglio al Senato:"Sono io la massima autorità di governo". Conte ha poi detto di "rispettare" il voto contrario della Lega sulla nuova presidente Von der ...

Caso Lega-Russia - blitz della Guardia di Finanza a casa di Francesco Vannucci : Si muove la procura di Milano, che esegue accertamenti su Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, i due che si sono fatti avanti affermando di aver preso parte all'incontro all'hotel Metropol di Mosca, il famoso incontro cui era presente Gianluca Savoini e al centro del teorema con cui stanno cercand

Autogol del Pd sul Caso Russia Bagarre inutile - Salvini sale ancora : Il caso Russia-Savoini non colpisce la Lega. Anzi, fa aumentare i voti al Carroccio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato lunedì 15 luglio dall'Istituto Piepoli (metodologia CATI-CAWI, 500 casi) e diffuso in esclusiva... Segui su affaritaliani.it

Chi è la fonte dell’audio - nel Caso Lega-Russia? : E soprattutto – mentre la domanda agita soprattutto giornali e opinionisti vicini al governo – è davvero importante saperlo?

