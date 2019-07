Casapound | Morani | Patuanelli distratto e ridicolo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Nella foga di difendere l’indifendibile sindaca Raggi, il senatore grillinosi e’ casualmente dimenticato di un fatto non proprio secondario: M5S, insieme alla Lega, ha votato contro l’ordine del giorno presentato dal Pd che prevede lo sgombero di”. Cosi’ Alessia, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito delle dichiarazioni di Stefanosu. “Sostenere come fa lui che la decisione della Raggi di attestare l’irregolarita’ della scritta affissa sopra lo stabile occupato daa Roma, dimostra che per M5S non esistono eccezioni contro la legge, fa a pugni con l’evidenza. Ed e’ anziesaltarsi sulla pagliuzza rappresentata dal problema della scritta quando invece in Parlamento si va nella direzione opposta sulla trave, ovvero ...

RosannaVaroli : Di bene in meglio... si vede che i Casaeccetera son dei gran bravi ragazzi! Come no! Alessia Morani @AlessiaMorani… -