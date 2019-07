Casapound a Raggi | la scritta non la rimuoveremo mai

Casapound - Giannini : Raggi faccia togliere striscioni occupazione via Battistini : Roma – “Mentre la sindaca Raggi si ‘diverte’ a togliere le insegne su qualche palazzo romano ubicato in via Napoleone III, questa mattina mi sono recato in via Mattia Battistini, sempre a Roma, per vedere se il ‘tour’ della sindaca Raggi comprendesse anche la rimozione di numerosi striscioni che campeggiano in bella vista su un palazzo occupato abusivamente da immigrati irregolari. Ebbene, mio malgrado, dopo ...

Raggi : rimuoveremo noi scritta se Casapound non provvede entro 10 giorni : Roma – “Siamo venuti qui per consegnare un verbale che attesta l’irregolarita’ della scritta affissa sul palazzo che e’ completamente fuori norma. O la rimuovono entro 10 giorni oppure lo faremo noi”. Cosí la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in via Napoleone III, davanti lo stabile occupato di Casapound dove poco fa la Polizia di Roma Capitale ha notificato un verbale per la rimozione della ...

Casapound : non decide Raggi - palazzo non presente in lista Prefettura : Roma – “Questo e’ un immobile demaniale, non decide il sindaco ma il prefetto, il questore e il Viminale. I 23 palazzi da sgomberare a Roma sono gia’ stati definiti, c’e’ una lista e questo palazzo non c’e’ perche’ gli abitanti sono tutti censiti, non e’ un palazzo pericolante e una delibera della Giunta Veltroni ha stabilito che in caso di sgombero tutti gli abitanti dello stabile ...

Roma - blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound : “L’insegna va rimossa” : La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile. L'articolo Roma, blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound: “L’insegna va rimossa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Virginia Raggi con la Digos a sede Casapound : “Eliminare la scritta sulla facciata - è abusiva”. : Via la scritta di Casapound dall’edificio occupato dal movimento di estrema destra. Nella mattinata di giovedì, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si è recato allo stabile di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento. Secondo le prime indiscrezioni, nell’atto della polizia viene fornito anche un termine temporale per l’eliminazione della grande scritta sulla ...