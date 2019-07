Cartoni ovunque con la Cartoonito App

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 25 luglio 2019) È arrivata laApp, l’applicazione di– canale 46 del DTT nato dalla Joint Venture tra Turner (gruppo WarnerMedia) e RTI Mediaset – per guardare il canale linearee fruire di tanti episodi on demand e contenuti esclusivi. L’applicazione, disponibile su Android (Google Play) e iOS (Apple Store), è gratuita e, nel pieno rispetto della privacy dei suoi utenti, non richiede alcuna registrazione né profilazione dei dati. LaApp permette ai bambini e alle famiglie di guardare la diretta streaming disu smartphone e tablet, avendo inoltre a disposizione tanti episodi in catch up delle novità di ogni mese e il meglio degli show più amati dai fan del canale come: KID-E-CATS, DR PANDA, THE HAPPOS FAMILY, GRIZZY E I LEMMING, RAINBOW RANGERS, FLOOGALS, GIUST’ IN TEMPO, BABY LOONEY TUNES e molti altri. Tanti i contenuti extra e in esclusiva, ...