Carrie Symonds | la nuova first lady inglese | è già un' icona di stile

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Boris Johnson si è insediato ieri al numero 10 di Downing Street, ma chi ha attirato l’attenzione è stata, fidanzata del neo eletto premier. A riportarlo è il Daily Mail., pr trentunenne, è già diventata un’di. L’abito al polpaccio rosso da 120 sterline del marchio Ghost Luella, indossato dalla donna durante il discorso d’inaugurazione di Johnson, è andato sold out in poche ore.e Johnson saranno la prima coppia non sposata a vivere a Downing Street: infatti l’ex sindaco di Londra sta aspettando di finalizzare il divorzio dall’avvocato Marina Wheeler, sua moglie per 25 anni e madre dei suoi quattro figli. Secondo quanto riportato dai tabloid, il trasloco della pr avverrà durante il weekend, per evitare un eccessivo clamore ...

zaza_rosa : Carrie Symonds, fidanzata di Boris: prima non moglie a Downing Street - VanityFairIt : Ritratto di First #girlfriend -