Carola Rackete | Meloni | All' Ue serve la Guardia di Finanza e il generale Leonardo

Carola Rackete dai pm - ecco il verbale : come ha spiegato lo speronamento della GdF - una vergogna : Carola Rackete è stata chiamata a giustificare l'attracco forzato della Sea Watch 3 al molo di Lampedusa. Ad attenderla per l'interrogatorio al Tribunale di Agrigento, la giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella (la gip che poi ha deciso di scarcerarla). Ma quello su cui l'indignazione c

Carola Rackete in Parlamento - lo sfregio della Ue all'Italia : un premio alla comandante-pirata : Qualcuno, scherzando, ipotizzava per Carola Rackete un futuro immediato da candidata, da leader della sinistra che la ha eletta sua eroina. E chi scherzava, probabilmente, non sbagliava. L'ormai ex comandante di Sea Watch 3, la tedesca che ha calpestato le leggi italiane, farà infatti il suo esordio

Senza reggiseno davanti a tutti per solidarietà a Carola Rackete e in rete scoppia la polemica : È per solidarietà a Carola Rackete che due giovani donne hanno lanciato una mobilitazione: “Rivendichiamo il diritto delle donne a vestirsi come vogliono Senza essere demonizzate”. L’appuntamento è stato programmato per sabato 27 luglio, a Torino, dove si sfilerà Senza reggiseno e si invita a fare altrettanto anche alle donne che non parteciperanno alla protesta: “andate a fare la spesa, andate a lavoro, uscite, Senza reggiseno”. La capitana ...

Carola Rackete - il 3 ottobre la comandante della Sea Watch parlerà al Parlamento Ue : Il 3 ottobre Carola Rackete sarà ascoltata nel Parlamento dell’Unione europea. Lo annuncia su Twitter il gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue) dell’Eurocamera: “Siamo lieti che interverrà per parlare dell’importanza della ricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono in centinaia” a Lampedusa, si legge in un tweet del gruppo. La comandante tedesca ...

"Tutte senza reggiseno". L'iniziativa di due ragazze di Torino per Carola Rackete : Sabato 27 luglio tutte le donne, e non solo, sono invitate a uscire senza reggiseno per andare a lavoro o per qualsiasi altra esigenza o motivo. L’iniziativa, promossa con hashtag #freenipplesday (letteralmente “giornata dei capezzoli liberi”), è nata per supportare Carola Rackete, finita nel mirino per essere andata in procura senza l’indumento intimo. La manifestazione ha l’obiettivo di affermare il diritto ...

Un giorno senza reggiseno per solidarietà con Carola Rackete : scatta il #freenipplesday : Spiegano le promotrici della manifestazione lanciata per sabato 27 luglio: “Rivendichiamo la necessità di un dibattito...

Senza reggiseno - solidarietà a Carola Rackete sabato 27 luglio : Senza reggiseno, solidarietà a Carola Rackete sabato 27 luglio La mobilitazione si chiama #freenipplesday ed è stata lanciata sui social da due ragazze a sostegno della comandante Sea Watch, criticata per essersi presentata in procura Senza il capo intimo. "La protesta ha intento ironico e provocatorio", spiegano le ...

Agrigento - il procuratore Patronaggio : "Un errore rilasciare Carola Rackete" : Parole dure, quelle usate dai magistrati della procura nel ricorso per Cassazione alla scarcerazione della capitana tedesca

Carola Rackete - la procura di Agrigento smonta l'ordinanza di scarcerazione : "Senza fondamento giuridico" : La scarcerazione di Carola Rackete sarebbe un errore madornale. l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Alessandra Vella, sarebbe senza fondamento giuridico e basata su interpretazioni sbagliate di sentenze. A riferirlo è la Cassazione della procura di Agrigento, che attraverso il ricor

Carola Rackete - ricorso della Procura di Agrigento contro la scarcerazione : “Conclusione errata e contraddittoria” : La scarcerazione di Carola Rackete è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. È quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura di Agrigento nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto della comandante della nave Sea Watch 3, decisa dal gip Alessandra Vella. Secondo i pm, il gip nella sua ordinanza del 2 luglio “avrebbe dovuto ...

Carola Rackete è un uomo?/ 'Si chiama Daniel' : l'ultima teoria del complotto... : Carola Rackete è un uomo? L'assurda teoria del complotto diffusa su Twitter. La 'Capitana' della Sea Watch 3 sarebbe in realtà 'Daniel': ecco chi è...

"Carola Rackete tr...". Gli insulti choc sui cartelli dei sentieri : Claudio Cartaldo La denuncia dei Sentinelli di Milano: "cartelli imbrattati di croci celtiche e 'Carola tr...'". Il sentiero sarebbe quello Cai di Arzignano in Veneto Non si fermano gli insulti contro Carola Rackete. La capitana di Sea Watch, ormai tornata in Germania dopo la decisione del Gip di Agrigento di revocarle i domiciliari, è da tempo nel mirino di chi non approva il suo comportamento. Lo speronamento della motovedetta ...

Antonio Socci : da Carola Rackete alla von der Lyene - piano-tedesco per tenere sottomessa l'Italia : Prima la vicenda di Carola Rackete e della Sea Watch, per cui - oltretutto - l' Italia ha dovuto subire pure la tirata d' orecchie del presidente della repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier (immaginiamo cosa accadrebbe a parti invertite). Poi la nuova presidente della Commissione europea, la te

Le Ong italiane in rivolta contro Carola Rackete e le organizzazioni straniere : "Danneggiano il nostro lavoro" : Prima gli italiani, dice Matteo Salvini. Prima le italiane, dicono le Ong italiane. Quelle che non hanno nulla a che vedere con le «multinazionali della solidarietà», che non utilizzano la «pornografia del dolore» (avete presente le pubblicità strappalacrime ad ore improbabili con i volti dei bimbi