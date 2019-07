Carceri | rapporto Antigone | “Quelle italiane sono le più sovraffollate d’Europa”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lele piùdell’Unione europea. Ad affermarlo è il nuovodell’associazione, “Numeri e criticità dellenell’estate 2019”. Al 30 giugno 2019 i detenuti presenti nelle 190erano 60.522. Negli ultimi sei mesicresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Se dovesse continuare così, in quattro anni l’Italia si ritroverà nella situazione che produsse la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani nel 2013. Il tasso di sovraffollamento è del 119,8%, il più alto nell’area dell’Ue, seguito da quello in Ungheria e Francia. Il sovraffollamento – Il Ministero della Giustizia precisa che i posti disponibili nelle(50.496)calcolati sulla base del criterio di 9 metri quadri per ogni detenuto più 5 per gli altri, più favorevole rispetto ...

