Canada | 12 arrestati grazie a indagini congiunte tra Canada e Italia

(Di giovedì 25 luglio 2019): la polizia ha fatto irruzione in 48 bar, aziende e residenze collegate al gruppo “Ndrangheta, sequestrando 35 milioni di dollari in beni, tra cui cinque Ferrari. La polizia canadese ha arrestato nove sospetti membri del gruppo criminale organizzato calabrese Ndrangheta, accusati di riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale nell’area di Toronto. Per tre giorni, la polizia ha fatto irruzione in 48 caffè, aziende e residenze collegate al gruppo, sequestrando 35 milioni di dollari (26,8 milioni di dollari) di beni, tra cui cinque Ferrari. I nove sospetti sono stati accusati di una serie di accuse, tra cui il riciclaggio di denaro sporco, la frode del governo e la partecipazione a un gruppo criminale organizzato. La polizia canadese sta ancora cercando di rintracciare un altro uomo in relazione al gioco illegale correlato e alle accuse di droga. In, ...

