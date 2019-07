Cambiano le regole per chi non paga le bollette dell’acqua

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) (foto: Getty Images) Da gennaio 2020 scatteranno le nuove norme sanzionatorie stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per quanto riguarda i casi dinonte o di chiusura dei contratti per le forniture idriche. Con la delibera 311/2019/R/idr, pubblicata sul sito dell’autorità, si stabiliscono infatti i principi che tutti i gestori nazionali dovranno seguire in caso di morosità degli utenti. Più nel dettaglio, Arera stabilisce delle norme che riguardano sia il caso di utenze singole, dove l’intestatario è unico, sia il caso di utenze condominiali, dove invece l’intestatario è il condominio e spetta all’amministratore suddividere i costi in base ai consumi effettivi riportati sui singoli contatori degli appartamenti. Nel caso di utenze singole, la delibera stabilisce che si possa togliere o sospendere la fornitura d’acqua quando l’importo ...

