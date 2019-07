Caldo | record storico a Parigi | 42 | 4 gradi alle 15 20 Soffocano anche Belgio e Olanda A

Caldo estremo : e' record storico per Parigi - raggiunti i 42.4°C : Oggi 25 luglio 2019 diventa ufficialmente una data storica per la meteorologia francese : l'ondata di Caldo estremo che sta colpendo gran parte del continente europeo sta facendo registrare...

Meteo - l’ondata di Caldo africano infiamma l’Europa : nuovi record - Francia - Germania - Olanda e Belgio oltre i +40°C [DATI] : Questa ondata di caldo africano sta facendo crollare record su record nell’Europa centro-occidentale. Infranti record in Francia, Germania, Olanda e Belgio per il secondo giorno consecutivo, con Parigi che ha registrato la sua giornata più calda di sempre. La temperatura più alta di sempre registrata nella capitale francese è di +42,4°C, battendo il record di +40,6°C di qualche ora fa e soprattutto il primato precedente risalente al 1947 ...

Caldo record in Belgio : a Liegi toccati i +40 - 2°C : L’Europa è stretta nella morsa del Caldo, con conseguenti disagi a persone e trasporti. L’ondata di calore record sta colpendo anche il Belgio: nella città orientale di Liegi ieri si è registrata la temperatura record di 40,2°C secondo quanto ha riferito il capo dell’Istituto Meteorologico Reale belga, David Dehenauw. L'articolo Caldo record in Belgio: a Liegi toccati i +40,2°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - ondata di Caldo africano : crollano diversi record storici in Europa - 5 morti in Francia. Oggi il picco [DATI e MAPPE] : I record di temperatura hanno iniziato a cadere in Francia già da martedì 23 luglio e ancora altri potrebbero cadere nei prossimi giorni mentre l’Europa centro-occidentale subisce la seconda ondata di caldo africano dell’estate. Bordeaux, nella Francia sudoccidentale, ha riportato la sua temperatura più alta di sempre martedì 23 con il mercurio salito a +41,2°C. Diverse altre località della Francia sudoccidentale hanno registrato record di ...

Meteo - nuova ondata di Caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Ondata di Caldo in Francia : torna la “canicule” - attesi nuovi record : A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra. Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi ...

