Caldo | Parigi sfiora i 43 gradi | record storico Belgio e Olanda soffocano | aiuti Ue

Caldo - record storico a Parigi : 42 - 4 gradi alle 15.20. Soffocano anche Belgio e Olanda. A Londra 37° : La capitale di Francia, nonché città più visitata al mondo, è in allerta rossa per il picco di Caldo, il livello più alto della scala di Météo France,...

Meteo : si erge l'anticiclone africano. Francia nel mirino del Caldo - Parigi a 40°C : L'alta pressione sub-tropicale inizia a fare sul serio ed è pronta ad innalzarsi nuovamente verso latitudini davvero poco abituate alle intense ondate di caldo nord africane. La cupola anticiclonica...

L’ondata di Caldo africano vista dalla Stazione Spaziale : Roma - Milano - Madrid e Parigi nella morsa dell’afa : La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante. Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una ...

Ondata di Caldo africano : Parigi revoca il livello di allerta 3 - ma prosegue la vigilanza : La fase di emergenza per l’Ondata di caldo africano a Parigi sembra essere terminata: la prefettura dell’Ile-de-France, la regione della capitale, ha annunciato questa mattina la revoca del livello 3 di “allerta canicule” decretata il 23 giugno scorso. Tuttavia, “a titolo precauzionale i servizi dello Stato e della Città di Parigi, come anche i servizi di soccorso e di assistenza sanitaria, proseguiranno la ...