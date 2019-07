Calciomercato Napoli News Betis | interesse per Milik ma | ultime notizie

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Calciomercato Napoli – Ancelotti apre all’arrivo di Icardi : “sempre avuto grandi attaccanti. Milik? Meno finalizzatore ma…” : Carlo Ancelotti strizza l’occhio al possibile arrivo di Mauro Icardi: l’allenatore del Napoli apprezza le qualità di Milik ma l’argentino sarebbe il colpo in grado di scaldare la piazza Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. Il suo nome è una garanzia, ma nonostante la sua esperienza e le sue qualità, il suo destino, così come quello di ogni altro allenatore, è deciso dai calciatori che ...

Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: bozza di Accordo con Mauro Icardi, e per l'attacco spunta il giovane Rafael Leao.

Calciomercato - le ufficialità : visite mediche per Elmas al Napoli - Fekir al Betis : Nuova operazione di Calciomercato per il Napoli, Elif Elmas è a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, il Fenerbahce tramite i propri canali social ha ufficializzato infatti l’addio del giovane calciatore macedone. Il calciatore è arrivato negli ultimi minuti a Villa Stuart per sottoporsi ai test fisici, inizia così l’avventura italiana per il calciatore che si candida ad essere protagonista con la maglia del ...

Calciomercato Napoli – Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli : ecco le cifre dell’accordo con il Fenerbahce : Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: il club azzurro e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo per la cessione del centrocampista macedone nuovo colpo di mercato piazzato dal Napoli nella notte. Il club partenopeo ha chiuso l’accordo con il Fenerbahce per l’acquisto di Eljif Elmas, promettente centrocampista macedone arrivato per 16 milioni di euro. L’accordo è stato comunicato dal Fenerbahce tramite un comunicato ufficiale: ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Genoa attivissimo - le ultime su Napoli-James - le trattative in B e C : Genoa attivissimo – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni per il 70% del cartellino e concorrenza del Boca Juniors bruciata. Agudelo, classe 1998, è un regista che ha ben impressionato nel campionato nazionale colombiano. Non solo centrocampo, ma si pensa anche a ...

Calciomercato Napoli - il presidente del Lille : “Pépé e Leao pronti ad andare via” : Il Lille può contare in squadra su calciatori di grande talento e che sembrano destinati verso altri lidi, è il caso principalmente di Nicolas Pépé e Rafael Leao, entrambi sono finiti nel mirino del Napoli ma non solo, anche tanti altri club seguono le vicende dei due calciatori. Arrivano importanti dichiarazioni da parte di Gerard Lopez, presidente del Lille che in un’intervista a “La Voix du Nord” sembra quasi ...

Calciomercato Juventus : per Dybala sirene spagnole e intreccio col Napoli : Calciomercato Juventus: nuova pista per Paulo Dybala, il cui futuro è sempre più lontano dalla Juve. Secondo la stampa spagnola l’attaccante argentino attende il ritorno dalla Copa America per poter fare un faccia a faccia con il nuovo tecnico Maurizio Sarri e capire quale collocazione avrà nel nuovo progetto della Juventus. Calciomercato Juventus: per Dybala […] More

Calciomercato Napoli - Icardi vede azzurro : contatto in settimana con Ancelotti. E quell’indizio social… : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha rinforzato tutti i reparti. Difesa al completo con l’inserimento di Manolas e Di Lorenzo, centrocampo ok con l’imminente arrivo di Elmas. Serve il colpo in attacco per diventare ancora più competitivi ed avvicinare la Juventus. E si prova lo scippo proprio ai bianconeri. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi. I primi approcci con l’attaccante argentino ci sono già stati. Icardi ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti svela tutto : “non mi risulta James all’Atletico - vicino Elmas” : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo è tentare l’assalto allo scudetto. La dirigenza non si ferma sul mercato, indicazioni dal tecnico Carlo Ancelotti, nella diretta su Tv Luna: “James non mi risulta sia dell’Atletico Madrid. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo. E sono convinto che farebbe molto bene a ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Fekir per il Napoli - Brescia e Bologna cercano rinforzi : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai. Arrivano indiscrezioni importanti anche in questa domenica. In particolare sono le squadre di Serie A ad essere molto attive, come sottolineano “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport- Stadio”. Il Napoli sta trovando parecchie difficoltà per arrivare a James Rodriguez. Si è parlato dell’alternativa Pépé che costa tanto. Ecco spuntare un nome ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Pescara made in Napoli : attive Perugia e Bari : Calciomercato – Molto attive le società in Serie B e Serie C. A fare il punto sulle trattative è la Gazzetta dello Sport. Il Pescara chiudere l’accordo con il regista Palmiero, lo scorso anno al Cosenza ma di proprietà del Napoli. E sempre dal Napoli può arrivare Gennaro Tutino, talentuoso attaccante che piace però anche al Verona. Molto attivo anche il Venezia che si avvicina all’acquisto di Cremonesi della Spal e per la fascia ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Calciomercato Napoli NEWS/ Pepé : offerti 50 milioni più Ounas - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, presentata una proposta per Pepè, attaccante del Lille: pronti 50 milioni di euro più Ounas, ultime notizie,