Calciomercato Milan News Correa vicino | da sistemare i bonus | ultime notizie

Calciomercato Milan - il no per André Silva non cambia le strategie : Correa è la spalla perfetta di Piatek : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Angel Correa. Il mancato passaggio di André Silva al Monaco non sembra aver scombussolato i piani rossoneri. In Spagna danno l’affare vicino alla chiusura per 40 milioni più bonus. A Giampaolo sarebbe piaciuto avere Dybala, ma il sogno rimarrà tale. Non potendo avere l’argentino desiderato si vira su un altro albiceleste. Giampaolo riporterà Correa nel suo ruolo originario, ...

Calciomercato - le ultime trattative : le due squadre di Genova sono scatenate - Juve e Milan lavorano in uscita : ultime ore caldissime di Calciomercato, importanti trattative per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il Genoa è letteralmente scatenato, il club rossoblu sta costruendo una squadra veramente importante per la categoria ed adesso ha messo nel mirino anche Borja Valero dell’Inter, il centrocampo è già competitivo così ma si cerca un colpo di grande spessore e sicuramente l’ex Fiorentina rappresenta il calciatore ideale. ...

Calciomercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Calciomercato Milan - clamoroso : André Silva non supera le visite mediche. O no? E’ mistero… : Calciomercato Milan – Quando tutto sembrava fatto, l’affare potrebbe saltare. E’ una situazione che negli ultimi giorni si è già verificata con il passaggio di Perin al Benfica, saltato per un problema alle visite mediche. Stavolta tocca ad André Silva. Il portoghese del Milan, secondo alcune fonti francesi, non avrebbe superato le visite mediche. Il problema riguarderebbe stavolta i tendini. Altre fonti dicono che ...

Calciomercato Milan - rischia di saltare il passaggio di André Silva al Monaco : le ultime : Manca ancora l’accordo economico tra il giocatore e il Monaco, dunque rischia di saltare il passaggio del portoghese al club del Principato rischia di saltare il trasferimento di André Silva al Monaco, manca infatti ancora l’accordo tra il club del Principato e l’attaccante portoghese, che aveva già lasciato la tournée del Milan per sottoporsi alle visite mediche. PRESSINPHOTO/LaPresse Ieri l’ex Siviglia è atterrato ...

Calciomercato Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

Calciomercato Milan News/ La Roma offre Nzonzi per Suso - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato Milan NEWS/ Correa - incontro con Berta. E Demiral... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Calciomercato Milan - ottimismo per l’operazione Correa : le cifre e la data della possibile chiusura : Calciomercato Milan – Filtra ottimismo da Casa Milan per l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Gli ultimi contatti tra le parti, avvenute ieri con un blitz di Zvonimir Boban a Madrid, hanno ulteriormente limato la distanza fra la domanda e l’offerta: domani potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare la trattativa, dopo avere raggiunto un accordo di massima. Il ds dell’Atletico Madrid, Andrea ...

Calciomercato Milan – E’ fatta per Angel Correa - operazione definita con l’Atletico Madrid : le cifre : Il club rossonero ha messo le mani sul giocatore dell’Atletico Madrid, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo Il Milan ha praticamente definito la trattativa Angel Correa con l’Atletico Madrid, il club spagnolo infatti ha accettato l’offerta di quello rossonero, che piazza così il colpo più importante del proprio mercato estivo. Spada/LaPresse Ceduto André Silva per 30 milioni al Monaco, la società di ...