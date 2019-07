Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Si chiude conil procedimento sull’ipotizzatoprovocato dalla– l’azienda che fa capo al presidente delTommaso Giulini (non indagato) – nei terreni della zona industriale di Macchiareddu (). Davanti al gup Giampaolo Casula è stato ratificato l’accordo tra le parti, predisposto nel giugno scorso, che prevede il ripristino dei luoghi. Gli imputati hanno patteggiato 23 mesi e settemila euro di multa, con la pena sospesa. Nel maggio del 2017 erano stati eseguiti diversi arresti. Sono Pasquale Lavanga, ex presidente Cda della, il figlio Michele Lavanga, ex direttore dello stabilimento, il responsabile commerciale dei sottoprodotti aziendali Loukas Plakopitis, Giuseppe Steriti (funzionario), Mario Deiana (responsabile logistica), Armando Bollani (proprietario della società Ineco), Sandro ...

califanofranco : RT @fattoquotidiano: Cagliari, caso Fluorsid: undici patteggiamenti per inquinamento e disastro ambientale - fattoquotidiano : Cagliari, caso Fluorsid: undici patteggiamenti per inquinamento e disastro ambientale - Noovyis : (Cagliari, caso Fluorsid: undici patteggiamenti per inquinamento e disastro ambientale) Playhitmusic - -