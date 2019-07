Brindisi | truffa per ottenere finanziamenti in agricoltura | arrestato agronomo

Brindisi - ricercato da sei anni per truffa della sabbia nel Bahrain : arrestato in un hotel : Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Ostuni, è una vicenda alquanto singolare. Infatti, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 47 anni che era ricercato dal 2013. La truffa posta in essere dal soggetto sarebbe legata all'estrazione di grosse partite di sabbia estratte dal deserto arabico, precisamente dallo Stato del Bahrain, le quali poi venivano inviate a destinazione via mare. ...

Brindisi - truffa online e assicurazione fasulla : tre persone denunciate : In provincia di Brindisi nelle ultime ore i carabinieri delle stazioni di Torchiarolo e Oria hanno eseguito ben tre denunce a carico di altrettanti individui per il reato di frode. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una cittadina di Torchiarolo avrebbe acquistato su internet un telefono cellulare a marca Iphone da un 20enne residente a Ladispoli, località turistica non lontana da Roma. Il soggetto avrebbe promesso l'invio ...

Brindisi - falsi braccianti agricoli : una truffa da 200mila euro : Maria Girardi Gli accertamenti serrati hanno condotto all'arresto di 34 persone. Tra queste ci sono anche 19 donne Nell'ambito delle azioni di contrasto al lavoro nero, è durata otto mesi l'indagine coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, in collaborazione con il personale ispettivo dell'Inps, che ha portato all'arresto di 34 persone. I falsi braccianti agricoli, denunciati ...