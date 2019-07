Bosch contro l’inquinamento | più tecnologia per migliorare la qualità dell’aria

Boschi : "Salvini scatena odio sui social contro di me" : La deputata del PD Maria Elena Boschi ha osato presentare una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini. Apriti cielo! Il ministro l'ha eletta a suo nuovo bersaglio preferito e, come ha fatto mille volte per Laura Boldrini, per Carola Rackete, ma anche per donne dello spettacolo e semplici cittadine che hanno espresso una critica o esposto uno striscione contro di lui, ha subito sguinzagliato i suoi segugi, ossia i suoi follower, la Bestia di ...

Scontro tra Salvini e Boschi : 'Hai il coraggio di parlare?' - 'Ne ho il diritto - bacioni' : Maria Elena Boschi, dopo lo Scontro di alcuni giorni fa con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, si è scontrata ora direttamente con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A scatenare la polemica però, in questa occasione, è stato proprio Salvini, che ha commentato l'intenzione dell'ex Ministro del Pd di presentare una mozione di sfiducia contro di lui lui. Subito dopo è arrivata la replica della Boschi stessa. Salvini attacca la Boschi Maria ...

Scontro tra Taverna e Boschi : 'Vai a fare la saldatrice' - 'Io sono avvocato - lei non so' : Uno Scontro abbastanza aspro si è avuto tra PaolaTaverna del Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi del Partito Democratico. La polemica, esplosa tramite social, è girata intorno al tema del lavoro e del reddito di cittadinanza. Tutto è cominciato con un tweet della Boschi, a cui poi la Taverna ha subito ribattuto. Seppur senza sfociare in veri e propri insulti, la tensione è stata alta e le parole utilizzate abbastanza forti. Entrambe, in ...

Milano : controlli al Boschetto di Rogoredo - arrestato spacciatore : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato arrestato nel corso di un controllo straordinario della polizia nel boschetto della stazione di Milano-Rogoredo, utilizzato come zona di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona del boschetto gli agenti hanno visto un gruppo di persone intente a mane

Maria Elena Boschi furiosa : “Ma chi controlla le notizie? E’ una idiozia assoluta” : FQ Magazine Maria Elena Boschi, il selfie che fa impazzire tutti (anche gli “avversari” politici): “Sei più bella che comunista” Maria Elena Boschi infuriata. L’ex ministra, solitamente molto pacata nelle reazioni social, stavolta si è lasciata andare e ha commentato una notizia, uscita in agenzia, secondo la quale starebbe per ...

La Boschi regina di Instagram : contro la bellezza naturale non c’è storia : L’ovale perfetto, la pelle liscia, la bocca socchiusa, e i due grandi occhi verdi da cerbiatta, tutto in primissimo piano, senza trucco e senza inganno: tanto basta per fare il pieno di like su Instagram, se ad autoritrarsi così è Maria Elena Boschi. Niente filtri o alchimie digitali, a Maria Elena Boschi, per avere tanti cuoricini dai suoi follower basta postare il più semplice e vero dei suoi primi piani. Reduce da una seduta in palestra, in ...

Boschi contro Di Maio : 'Una vergogna la riduzione dei contributi Inail' : Maria Elena Boschi in questo periodo occupa grande spazio nelle cronache politiche attuali: in poche ore è passata da un attacco, velato ma non troppo, nei confronti dell'attuale leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti ad uno, maturato su Twitter e molto più diretto, rivolto al governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. In particolare, l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto parole particolarmente dure nei confronti del ...

Maria Elena Boschi - bordate contro il Pd di Nicola Zingaretti : "Guardateci in faccia" : L'inchiesta sul Csm terremota il Pd. Non solo per il fatto che l'indagine sia arrivata a Luca Lotti, che si è dimesso dal partito, ma perché la stessa inchiesta ha scatenato rancori e guerre all'interno del partito, da una parte i renziani e dall'altra tutto il resto dei dem. Lotti, infatti, è stato

Maria Elena Boschi : "Contro Lotti attacchi più dal Pd che dagli avversari" : “Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato”. Maria Elena Boschi, oggi ad Assisi per intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti”, ha parlato dell’ex sottosegretario e della vicenda toghe ...

Boschi si scaglia contro il governo e Toninelli : 'Basta cambiare Ministro' (VIDEO) : Attorno alla questione cantieri si sta sviluppando buona parte del dibattito politico delle ultime ore. La Lega, com'è noto, auspicava che da subito si potesse dare il là a tante opere che aspettano di essere avviate a completate. Sulla stessa lunghezza d'onda c'erano e ci sono buona parte delle opposizioni che, per una volta, si allineano al pensiero del Carroccio. Tra questi c'è il Partito Democratico che, con un'intervento di Maria Elena ...

Tennis - WTA s-HertogenBosch 2019 : la pioggia rallenta il programma - solo tre incontro completati : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei cinque incontri in programma. Terminato il primo turno con il derby russo tra Natalia Vikhlyanantseva e la lucky loser Anna Kalinskaya, vinto dalla prima per 6-2 6-3. Iniziati anche gli incontri del secondo turno, con due vittorie per le rappresentanti del Belgio: la qualificata Greetje Minnen supera con un duplice 6-4 la russa Margarita ...

WTA ‘s-HertogenBosch – Flop Sabalenka : la tennista bielorussa ko all’esordio contro Aiava : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di ‘s-Hertogenbosch: la tennista bielorussa si arrende al terzo set contro Destanee Aiava Esordio amaro per Aryna Sabalenka nel WTA di ‘s-Hertogenbosch. La tennista bielorussa, numero 10 al mondo, è stata sconfitta in 1 ora e 52 minuti dalla giovane wild card australiana Destanee Aiava numero 214 al mondo. La tennista classe 2000 si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 7-6 ...

Tennis - ATP ‘s-HertogenBosch 2019 : Andreas Seppi vince il derby contro Thomas Fabbiano ed accede al secondo turno : E’ Andreas Seppi ad imporsi nel derby tricolore contro il lucky loser Thomas Fabbiano (n.104 del mondo), ripescato dopo essere stato sconfitto da Jannik Sinner in un altro confronto tutto italiano nelle qualificazioni. Il n.72 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6 (10) 7-5 in 1 ora e 59 minuti di partita al termine di un confronto molto lottato, deciso da pochi punti. Con questo risultato l’altoatesino accede al secondo ...