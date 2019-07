Bomba No Tav sulla polizia Ecco il piano per disinnescarla

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Angelo Scarano Minacce, avvertimenti e "chiamate alle armi" per gli anarchici. Sabato a Chiomonte rischio scontri. E il Viminale si prepara... Sabato a Chiomonte sarà il redde rationem. Il popolo No Tav ha già dichgiarato guerra al governo dopo l'ok da parte di Conte alla grande opera della Torino-Lione. Il movimento che si oppone all'alta velocità di fatto ha minacciato disordini e "problemi di ordine pubblico" in val di Susa per sabato pomeriggio. E i timori di una guerriglia sono stati avanzati, come rileva l'Adnkronos, anche dai servizi. Gli elementi che possono rendere la giornata di sabato ad alta tensione sono due: il primo è, come detto, il sì alla Tav da parte del governo, il secondo fattore è la condanna degli anarchici a Firenze qualche giorno fa per l'attentato dinamitardi che ha colpito un poliziotto artificiere a Capodanno 2017. Due fatti che potrebbero ...

