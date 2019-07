Bitter Sweet | spoiler del 26 luglio | apre il ristorante della Piran e di Manami

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme al’inaugurazione del nuovo locale. Aria di crisi nel rapporto tra Hakan e Demet, con quest’ultima che prenderà una drastica decisione, arrivando a denunciare il marito alla polizia. Anticipazioni: tutto pronto per l’apertura deldi Nazli Le anticipazioni riguardanti la puntata in onda venerdì 26e che chiude di fatto la settimana di programmazione di, svelano chee Nazli saranno pronte per l’apertura del nuovo locale. Le due donne ...

_hearmeroarr : A partire da Bitter Sweet dato che in tv guardo una puntata si e 100 no causa mare - zazoomblog : Bitter Sweet anticipazioni: NAZLI in una cella frigorifera. Chi la salverà? - #Bitter #Sweet #anticipazioni:… - MastrotekPino : Bitter Sweet anticipazioni, 30 luglio 2019: Ferit decide di rovinare Nazli -