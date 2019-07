BITTER SWEET Anticipazioni 25 luglio | Deniz e Ferit | scintille a casa di Nazli

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni trentacinquestima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 26 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: puntata scoppiettante: a polizia irrompe e nel magazzino dove si trova Hakan, che viene colpito ad un braccio… Nonostante l’incidente che gli è occorso, Hakan riesce comunque ad arrivare in tempo al servizio fotografico organizzato da Demet… Nazli vede finalmente realizzato il suo ...

BITTER SWEET - Tredicesima Puntata : Asuman Vuole Togliersi la Vita! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Tredicesima Puntata: Asuman Vuole farla finita! Nazli comprende che Pelin è una persona malvagia. La chef sotto ricatto di Hakan, Vuole divorziare da Ferit! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Tredicesima Puntata: Ferit organizza una vera proposta di matrimonio alla sua adorata Nazli, ma qualcosa non va come previsto! Asuman viene salvata per un pelo da Deniz! Ferit è in ufficio con Engin. ...

BITTER SWEET - spoiler del 26 luglio : apre il ristorante della Piran e di Manami : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria ...

BITTER SWEET - spoiler al 2 agosto : Bulut - impaurito da Hakan - chiede aiuto a Nazli e Aslan : Nuovo appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto, svelano che Bulut vivrà attimi di puro terrore quando ascolterà un violento litigio tra Hakan Onder e Demet, tanto da chiedere l'intervento di Nazli Piran e Ferit Aslan. Bitter Sweet: Nazli inaugura il ristorante Le anticipazioni di Bitter Sweet in programma dal 29 ...

