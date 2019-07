Bimbo autistico rifiutato dalla famiglia | affidato al Tribunale | Istituzioni hanno

Trento - Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : andrà in affido : Da Trento arriva un'agghiacciante storia di disperazione e solitudine che vede protagonista un bimbo di soli 11 anni. Il piccolo, affetto da autismo, è stato rifiutato dalla sua famiglia di origine ed è stato affidato al Tribunale dei Minori. A denunciare la vicenda sono stati gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia specializzata per "bambini con esigenze speciali", avente sede a Coredo (frazione di Predaia), in Val di ...

Bimbo autistico - il giudice impone alla Asl di Pescara l'intera terapia : Pescara - Il giudice del Tribunale di Napoli Nord Maria Caroppoli ha accolto il ricorso di una famiglia con un Bimbo autistico imponendo alla Asl di competenza di assicurare le risorse necessarie per l'erogazione integrale delle prestazioni indicate nel progetto terapeutico, in base alla Legge nazionale 134/2015 e ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. A renderlo noto è lo stesso ricorrente, Salvatore Cimmino, presidente di Autismo ...

Il cane si perde - Bimbo autistico offre la sua bici come ricompensa : “Tito mi manca” : La storia di Leonel e Tito arriva dall'Argentina. Leonel è un ragazzino autistico di undici anni che il mese scorso ha perso il suo grande amico, un barboncino di nome Tito. Da quel giorno il ragazzino continua a fare disegni e lanciare appelli per il cane: "Non mi importa di dar via la mia bicicletta, voglio veder tornare Tito".Continua a leggere