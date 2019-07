Bimba di sei anni lasciata sola in casa di notte scende e inizia a vagare per la città

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Unadi seiè stata trovata giroper le strade di Roma in piena. A fermare la piccola e cercare di conrla è stato un uomo che per caso ha incrociato la piccola. La piccola era impaurita e piangeva. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto. La bambina, appena si era addormentata, era statadal padre, un peruviano 28 enne, che era andato a trovare l’amante. La bambina intorno alle 3,30 disi era svegliata e impaurita perché, aveva deciso dire giù per strada e cercare il padre. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il padre intorno alle 5.30. L’uomo era adell’amante ed è stato arrestato per abbandono dei minori. La madre della piccola era ritornata per qualche settimana in Perù. La piccola è stata affidata momentaneamente alla nonna paterna. La madre della piccola è stata avvisata ...

