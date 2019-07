Bibbiano | il senatore di FdI a Bonafede | “Movente Lgbt dietro gli scandali” Il ministro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Il rischio è che ci sia un movente ideologicogli scandali”. A dirlo, durante il Question time al Senato, Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, rivolto aldella Giustizia, Alfonso. La replica del Guardasigilli, però, è precisa: “Invito tutti ad avere rispetto per il ruolo della magistratura, che sta portando avanti le indagini. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, pagherà”. E poi: “La bigenitorialità, negli affidi, ha una corsia preferenziale. E questo lo stabilisce la legge. Ma non ci potrà mai essere spazio per una banca dati che possa censire i cittadini per orientamento sessuale“. L'articolo, ildi FdI a: “Moventegli scandali”. Il: “No a censimenti per orientamento sessuale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

paolettococco3 : RT @Cinzia87385310: Sen. Romeo ( mio dio come ha fatto a diventare senatore quest essere) distragga con Bibbiano e i fondi del PCI risalent… - EnricaMaina : @matteosalvinimi Renzi è fuori dal PD e ha detto dalla politica. Ma come senatore va in aula, xche non sono aggiorn… - GiusPecoraro : RT @Tiziana99296006: Senatore #Romeo è inutile che cercate di depistare e buttare la palla da veri sciaccalli su #bibbiano. La vostra stess… -