Belen colta da malore | salta la registrazione di Tú sí que vales È incinta?

Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019)Rodriguezdamentre registrava la prima puntata di Tú sí que: è davvero? Le voci di una seconda gravidanza della showgirl argentina si sono fatte sempre più insistenti da quando ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino che dovrebbe sposare nuovamente il prossimo settembre. La coppia che sembra aver ritrovato l’amore di un tempo ha già un figlio, Santiago. Dunque, assieme alla passione potrebbe essere tornato il desiderio di diventare di nuovo genitori. Secondo l’indiscrezione del magazine Oggi,sarebbe statada unche le ha impedito di completare ladello show che la vede come conduttrice. Questo fatto: “Suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recenteche dicono l’abbia costretta are ladella prima puntata della nuova ...