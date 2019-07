Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Inbancari sonoinrispetto afa: tra il 2008 e il 2018 sono diminuiti del 18,9%, contro una media europea del 17%. Lo calcola l’Area Studi di Mediobanca nel suo studio sulleinternazionali. Tra i grandi istitutini spicca Unicredit, che ha quasi dimezzato i suoi, passati dai 176mila circa del 2008 ai 96.348 di fine 2018. Una diminuzione non a perimetro omogeneo ma a seguito di numerose cessioni. E il gruppo si prepara a un’altra tornata di 10mila esuberi. Per quanto riguarda le altre grandi, neiIntesa San Paolo ha diminuito idel 15%, Monte dei Paschi di quasi il 30%. Nell’Unione europea in totale ci sono state 470mila uscite, ma il quadro non è omogeneo. Spagna e Olanda sono quelle che hanno tagliato più posti, rispettivamente -35,2% e -37,8%. La Germania è in linea con ...

Noovyis : (Banche, piazzetta Cuccia: “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni: calo del 18,9% contro media Ue del 1… - fattoquotidiano : Banche, piazzetta Cuccia: “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni: calo del 18,9% contro media Ue del 17… - Cascavel47 : Banche, piazzetta Cuccia: “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni: calo del 18,9% contro media Ue del 17… -