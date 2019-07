Baby K | polemiche sui social | Si è rifiutata di fare foto con bambina malata

Il battesimo del royal Baby tra omaggi a Lady Diana e polemiche : Lo scorso 6 luglio il royal baby Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan, è stato battezzato e la cerimonia privata verrà ricordata per tre particolarità che non potevano passare inosservate e che rappresentano un omaggio a Lady Diana. Il royal baby Archie è stato battezzato nella cappella privata del Castello di Windsor lo scorso 6 luglio. La cerimonia si è svolta nel più assoluto riserbo, come desideravano Harry e Meghan. Ai ...