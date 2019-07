Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lunedì 22 luglio, si è tenuto il Festival del Rap di Stornara (Foggia), dove si è esibita anchek, unamolto apprezzata dai giovanissimi. Dopo l'evento, l'artista è stata bersagliata dalle critiche per aver fatto chedi scattarsi unaad una bambina chemioterapica. Un episodio che ha fatto andare su tutte le furie gli organizzatori dell'evento e la famiglia della fan. La bambina pur di vedere la sua beniamina aveva ottenuto il permesso speciale per uscire dalla struttura ospedaliera presso la quale è in cura. Infine però le scuse da parte diK non sono tardate ad arrivare e hanno posto fine ad una vicenda che la stessa rapper ha definito un po' triste. Le scuse social da parte diK La storia, per fortuna, ha avuto un riscontro positivo. L'autrice del post ha fatto sapere via Facebook cheK si sarebbeta personalmente con la ...

katiadiluna16 : Baby K avrebbe rifiutato una foto assieme ad una fan malata: la cantante si scusa - HS_Baby_Honey : Autista delle ambulanze, aveva già capito cos’era, solo che una volta arrivata il personale ha avuto il coraggio di… - SleepinUnbeauty : Ma magari gliel'avessero tagliata direttamente, almeno non avrebbe sofferto il mio baby... -