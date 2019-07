Auto | accordo tra California e quattro grandi case auto sfida Trump sulle emissioni

Usa - accordo tra California e grandi produttori di Auto per ridurre le emissioni : schiaffo alle politiche permissive di Trump : accordo tra la California e quattro grandi produttori di auto per ridurre le emissioni, ignorando la linea dell’amministrazione Trump che ha stabilito di rendere più permissiva la regolamentazione in materia messa a punto durante la presidenza Obama. Ford, Honda, Volkswagen e Bmw, scrive il Washington Post, hanno negoziato in segreto per settimane con le autorità dello Stato più ricco del Paese e siglato con la California Air Resources ...

Autonomia - Toninelli : “Su materie ministero Infrastrutture proficuo accordo M5s-Lega” : L’audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”. Così il ministro: “In premessa, vorrei evidenziare che, per quanto concerne il mio Dicastero, il dibattito sul regionalismo all’interno del Governo è stato portato a compimento con profitto. Al di là, ...

Autonomia : Balduzzi - ‘accordo possibile ma presidenti Regioni riducano pretese’ : Milano, 22 lug. (AdnKronos) – L’accordo per l’Autonomia regionale differenziata può essere raggiunto, ma i presidente delle Regioni coinvolte, e in particolare quello della Regione Veneto, Luca Zaia, dovrebbero ridimensionare le proprie pretese sulle funzioni. E’ quanto sottolinea Paolo Balduzzi, ricercatore in Scienza delle finanze al dipartimento di Economia e finanza dell’Università Cattolica di Milano, ...

Autonomia Regioni - ministra Stefani : “Trovato accordo tra Mef e M5s - ora avanti a oltranza” : Dopo tre ore di vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri di Lega e M5s, la ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, ha commentato che “si andrà avanti a oltranza, ma passi avanti ne sono stati fatti. Il Parlamento deve essere principe e padre della riforma e sarà prerogativa dei presidenti della Camera e del Senato decidere quali saranno le ...

Autonomia - vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...

Chigi - accordo di massima su "Autonomia" : 23.21 Al vertice governativo sull'"Autonomia" è stato raggiunto un accordo di massima sull'impianto finanziario da dare alle intese tra le Regioni che hanno chiesto maggiori competenze e lo Stato. Lo riferiscono fonti governative al termine della riunione a Palazzo Chigi. L'incontro è stato aggiornato a lunedì per proseguire la parte sulle "Competenze". "E' andata bene, ci sono stati dei passi avanti. Stiamo costruendo una proposta che ...

Gruppo Renault e Nissan - accordo con Waymo per studiare servizi di mobilità Autonoma : L'accordo esclusivo riguarderà in un primo momento, i servizi di mobilità autonoma per le persone e le merci, in Francia e...

Motori – Renault e Nissan siglano accordo con Waymo - leader mondiale di mobilità Autonoma : Gruppo Renault e Nissan Motor Co. sigillano accordo con Waymo, per sviluppare assieme servizi di mobilità autonoma per trasporto persone e consegna merci Il Gruppo Renault, Nissan Motor Co. e Waymo, leader nei rispettivi settori di attività, hanno concluso un accordo esclusivo che prevede una prima fase esplorativa, che riguarda tutti gli aspetti relativi ai servizi di mobilità autonoma per il trasporto delle persone e la consegna delle ...

