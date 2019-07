Aurora Ramazzotti | «Marica Pellegrinelli | che avrà sempre un posto nella mia vita»

Aurora Ramazzotti DIFENDE MARICA PELLEGRINELLI/ 'E' la madre dei miei fratelli' : AURORA RAMAZZOTTI DIFENDE MARICA PELLEGRINELLI, la ex moglie del padre Eros RAMAZZOTTI: 'le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita'

Aurora Ramazzotti su Marica Pellegrinelli : “Cattiverie gratuite - è la madre dei miei fratelli” : Aurora Ramazzotti parla per la prima volta della separazione tra suo padre, Eros Ramazzotti, e Marica Pellegrinelli che considera pubblicamente come "la madre dei miei fratelli": "Le voglio bene. Su di lei troppe cattiverie gratuite. È una persona che ha fatto parte della mia crescita e la rispetto".Continua a leggere

Michelle Hunziker - Aurora Ramazzotti : "Perché la mia con lei è stata un'adolescenza difficile" : Aurora Ramazzotti a Oggi racconta come lei, "divanista" cronica, si è trasformata in un’atleta con dieci chili in meno. "Nel 2017 mia madre ha ricevuto una email di ricatto: se non avesse pagato, mi avrebbero sfregiato con l’acido - torna a parlare di quella vicenda orribile -. Da quel giorno la mia

Aurora Ramazzotti scatenata : il gesto ‘hot’ con Sara Daniele e Paola di Benedetto : A guardare Aurora Ramazzotti viene in mente quel proverbio, della nostra tradizione contadina, che dice, in soldoni, che sotto la pianta di fico ne nasce una più piccola. Che vuol dire? Che da genitori con determinate caratteristiche, nascono per forza di cosa figli uguali. Ecco allora che la giovane Aurora sembra la fotocopia perfetta di mamma Michelle Hunzinker. Non solo per la bellezza, per il fascino, per un fisico veramente da paura. Aurora ...

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli : cattiverie ingiuste : Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno sempre avuto un buon rapporto e anche ora che il padre e la modella si sono separati, la figlia di Michelle Hunziker continua a difenderla. La separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è una di quelle notizie che lasciano una lunga scia dietro sé. Un matrimonio di 10 anni, due figli, un ottimo rapporto con Aurora e Michelle Hunziker hanno creato nell'immaginario collettivo ...

Aurora Ramazzotti e la romantica dedica al fidanzato Goffredo Cerza : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016 e possono considerarsi una coppia ormai consolidata. Innamoratissima del suo fidanzato, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è lasciata sfuggire un’occasione speciale per dimostrare i suoi sentimenti. Goffredo, infatti, si è laureato in Ingegneria. Dopo aver frequentato l’Università a Londra, dove ha anche incontrato Aurora, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo e ...

FACEAPP CHALLENGE - COS'È?/ Foto - anche Aurora Ramazzotti 'invecchia' su Instagram... : FACEAPP CHALLENGE è la nuova tendenza del mondo Vip. Ma di cosa si tratta e come funziona? Ecco come fare Foto 'ivecchiate' e non solo su Instagram

Matrimonio Paola Turani e Riccardo Serpellini : tra gli invitati Aurora Ramazzotti e Giulia Valentina : Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini. La cerimonia si è tenuta alle ore 17:00 del 5 luglio presso il Paghera a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Tanti i volti noti che hanno preso parte a questo romantico giorno. La testimone della sposa era Giulia Valentina. Tra gli invitati anche Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti.Continua a leggere