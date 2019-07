Atletica | Campionati Italiani 2019 | i favoriti gara per gara Assenti tante stelle | belle

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nel weekend si disputeranno i Campionidileggera, a Bressanone si assegneranno i tricolori ma sarannodiversi big del nostro movimento. Analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta in pista. MASCHILE: Marcell Jacobs è l’uomo più atteso della vigilia visto che ha corso recentemente i 100 metri in 10.03, la prestazione di Padova ha ringalluzzito l’italo-americano che cercherà di scendere sotto il muro dei 10 secondi. Stagione in crescita per il velocista che non dovrà fronteggiare Filippo Tortu (assente per infortunio) ma dovrà stare attento a Luca Lai, Lorenzo Paissan, Roberto Rigali, Federico Cattaneo. Davide Re non si cimenterà sui 400 metri, scelta a sorpresa del fresco primatista italiano che si concentrerà sui 200 per fronteggiare Antonio Infantino (a caccia del minimo per i Mondiali), Andrew Howe e Davide Manenti. Sul giro di pista ...

