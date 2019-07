Asp Ragusa e Polizia Stradale insieme contro alcol e droga

Graduatoria vigili stagionali a Ragusa poco trAsparente? : Il consigliere del M5S Antoci denuncia scarsa trasparenza nella pubblicazione della Graduatoria dei partecipanti al concorso vigili a Ragusa

Ragusa - Asp consegna quadro del seicento al sindaco di Scicli : Si tiene stamattina nella stanza del sindaco di Scicli a Palazzo di città, la cerimonia di consegna del quadro del 600 raffigurante Busacca

Asp Ragusa - Pronto Soccorso "trasparenti" grazie ai monitor : Con l’installazione dei monitor, nei tre Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, si completa il percorso di trasparenza sui tempi di attesa

Bando di lavoro dell'Asp di Ragusa per altre figure professionali : L'Asp di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per titoli per la formazione di graduatorie urgenti per il conferimento di nuovi incarichi

I Sert dell'Asp di Ragusa impegnati contro alcol e dipendenze : I Sert dell'Asp di Ragusa impegnati nella prevenzione delle dipendenze patologiche. L’Unità di Strada sarà impegnata sul territorio

Lavoro - Asp di Ragusa assume ausiliario specializzato : ecco cosa fare : L'Asp di Ragusa assume personale a tempo determinato. La figura richiesta per la formazione di graduatorie urgenti riguarda: ausiliario specializzato

Stabilizzazione precari Asp Ragusa - interviene la Cisl Fp : Anche la Cisl Fp interviene sulla Stabilizzazione dei precari dell'Asp di Ragusa. Si chiede di avviare le trattative per il piano triennale

Asp Ragusa - incontro con il Comitato Consultivo Aziendale : La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha incontrato il Comitato Consultivo Aziendale. Si è parlato di informatizzazione e stato patrimoniale

Asp Ragusa - i dipartimento veterinario e salute partner per Ricetti...mente : I dipartimenti veterinario e salute mentale dell’Asp di Ragusa partner del progetto “ricetti…mente”. Progetto finanziato da Fondazione Sud

Sanità - si ricompatta il fronte sindacale in seno all'Asp di Ragusa : Sanità, si ricompatta il fronte sindacale in seno all’Asp di Ragusa. Riunione nella sede della Cisl Fp, in piazza Ancione a Ragusa

Asp e Croce Rossa insieme per umanizzazione ricoveri : a Ragusa Modica e Vittoria : L'Asp di Ragusa e la Croce Rossa Italiana insieme per una umanizzazione della presa in carico del paziente negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria

Asp 7 Ragusa assume autisti - idraulici - muratori e ausiliari specializzati : L'ASP 7 di Ragusa assume a tempo determinato operai con varie qualifiche. Idraulico, muratore, pittore, falegname, autisti ed ausiliari specializzati.

Dolore - Aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche a Ragusa : Il Dolore. aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche convegno a Ragusa. Ad organizzarlo i medici Ragusani Emanuele Caggia e Corrado Presti

Oggi - giornata di donazioni per l'Asp di Ragusa : Oggi, 4 giugno, sarà una giornata ricca di donazioni per l'Azienda Sanitaria di Ragusa, una si svolgerà a Vittoria e l'altra a Modica.