Ashe | Madre Guerriera è il primo fumetto di League of Legends disponibile in versione

(Di giovedì 25 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa Riot Games annuncia l'arrivo deldedicato aofè il frutto della collaborazione tra lo studio di sviluppo del MOBA più famoso al mondo e Marvel. Grazie a Panini Comics ilè orainfisica anche in Italia.è una giovane Figlia del gelo, la cui vita è destinata a cambiare per sempre durante una pericolosa missione, nel corso della quale molti segreti verranno alla luce. Riuscirà a diventare la guida di cui il suo popolo ha bisogno? Oppure il destino altro non è che un sogno evanescente?Ilcontiene 144 pagine di storia scritta da Odin Austin Shafer e disegnata dall'artista Nina Vakueva, famosa per aver creato i disegni di Heavy Vinyl.ofa partire da oggi in tutte le fumetterie, librerie ed online tramite il sito web ...

