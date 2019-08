Calciomercato Brescia - altro colpo per le Rondinelle : Arriva Zmrhal : altro rinforzo a centrocampo per il Brescia. Dallo Slavia Praga arriva il classe ’93 Jaromir Zmrhal. Già nel giro della nazionale, il giocatore si è legato al club di Cellino fino al 2023 in una operazione da circa 3 milioni di euro e ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro in Austria. Un affare che sembrava sfumato dopo le visite mediche dell’1 agosto, ma che è andato in porto nella giornata di ieri. Esterno offensivo ...

Il wifi Arriva nelle case di Cuba : Giovani Cubani si connettono a internet tramite smartphone a L’Avana, Cuba .(foto: YAMIL LAGE/AFP/Getty Images) Cuba ha messo in atto una nuova serie di riforme per espandere l’accesso a internet in tutta l’isola. Ora i cittadini nelle loro abitazioni o nelle piccole imprese potranno usufruire di reti wifi private. La conquista di internet sull’isola è stata lenta e faticosa. Nel 2013 il governo ha concesso l’accesso al web tramite ...

Arriva nelle sale da giovedì 1 agosto “Sangue nella bocca” : Diretto da Hernàn Belòn, Sangue nella bocca vede l’attore Leonardo Sbaraglia nei panni del pugile professionista di Buenos Aires Ramòn Alvia, di quasi quarant’anni, sposato con Karina e padre di due bambini. Sebbene, dopo aver vinto molti titoli e numerosi campionati internazionali, sia prossimo al tramonto della sua carriera, resiste nonostante il parere contrario della moglie e, sentendosi ancora giovane, pensa di poter ...

Eruzione Stromboli : le pietre vulcaniche Arrivano nelle acque di Messina e Reggio Calabria 11 giorni dopo il parossismo [FOTO] : Molti bagnanti, sulle coste di Messina e Reggio Calabria, stanno osservando sulla superficie dell’acqua del materiale galleggiante dal colore scuro, un fenomeno che viene erroneamente scambiato per sporcizia: si tratta invece delle pietre vulcaniche prodotto dell’Eruzione di Stromboli. dopo 11 giorni il materiale piroclastico, spostato dalle correnti, sta arrivando nella zona dello Stretto: a corredo dell’articolo le foto da ...

Tecnologia : Arriva in Italia il 5G per connessioni veloci negli stadi - nelle fabbriche e negli edifici [DETTAGLI] : Il 5G outdoor è appena stato lanciato in alcune città Italiane, ma la sua evoluzione ‘In-Building’ a onde millimetriche per connessioni veloci all’interno di edifici, fabbriche, stadi… è già realtà ed è stata sviluppata in Italia dall’americana JMA Teko grazie al lavoro di giovani ingegneri dell’Università di Bologna. Questa soluzione è stata presentata durante un evento al quale hanno partecipato il Presidente della Regione Emilia-Romagna ...

Calci di rigore - Arriva la nuova regola : penalizzati i portieri - tutto nelle mani del VAR [DETTAGLI] : Cambia il regolamento del Calcio dalla prossima stagione. Alcune novità le abbiamo viste adottate già al Mondiale Under 20 e al Mondiale femminile. Tra le novità più discusse c’è quella relativa ai Calci di rigore. Il portiere dovrà mantenere almeno un piede sulla linea di porta fino al momento della conclusione. Adesso, spetterà al VAR controllare che ciò avvenga, in caso contrario, ammonizione per il portiere e Calcio di rigore ...

Meteo - Arriva il caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...

Dal Netflix Hack Day Arriva la vibrazione nelle scene più movimentate dei film : Al Netflix Hack Day alcuni impiegati hanno presentato delle soluzioni alquanto bizzarre, che potrebbero offrire lo spunto ad altri sviluppatori. L'articolo Dal Netflix Hack Day arriva la vibrazione nelle scene più movimentate dei film proviene da TuttoAndroid.

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : bottino magro per gli azzurri - Arrivano solo due finali nelle acque inglesi : bottino magro per l’Italia della Canoa slalom, che dopo gli Europei non esaltanti, raccoglie appena due finali nella prima tappa di Coppa del Mondo, disputata a Lee Valley: nono posto per Raffaello Ivaldi nella canadese e Stefanie Horn nel kayak. Fuori di poco dai magnifici dieci nel kayak Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro, ancora lontana invece la canadese femminile. La musica non cambierà a Bratislava, in Slovacchia, dove si gareggerà ...

Arrivano nelle scuole italiane le Olimpiadi creative Nintendo Labo : Lanciato l'anno scorso, Nintendo Labo è un'esperienza interattiva che unisce manualità e tecnologia coniugate in maniera creativa e intelligente.Nato come prodotto per la famiglia, si è rivelato un perfetto ausilio didattico a supporto degli insegnanti grazie al grande progetto "Nintendo Labo MONTA-GIOCA-SCOPRI", lanciato in colLaborazione con OKAY! il network dedicato al mondo della scuola.Nell'anno scolastico 2018-2019 gli insegnanti di tutta ...