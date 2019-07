Antonio Milo | l' ex di Forza Italia | Ho parlato con Denis e Giorgetti | crisi di

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Un faccia a faccia, a pranzo, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un incontro attesissimo: i due leader e vicepremier non si vedevano dallo scorso 11 luglio. Incontro positivo, almeno a parole: l'intenzione comune è quella di tenere in piedi il governo, di andare avanti insomma, così come chiesto da

VicidominiRosy : Azz esce articolo su giornale che Antonio milo amico intimo di verdini e Scotti forse è questo il motivo per il qu… - VicidominiRosy : @speculummaius @grotondi Azz esce articolo su giornale che Antonio milo amico intimo di verdini e Scotti forse è q… -