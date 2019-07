Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019), grande esclusa dai palinsesti Rai, potrebbe essere ripescata per la conduzione di. A rivelarlo è Dagospia che spiega che il concorso di bellezza torna su Rai Uno dopo 7 anni, dopo il mancato rinnovo da parte di La7.andrà in onda in una sola puntata, la finale, il 6 settembre. La televisione pubblica si è convinta a riproporre la kermesse in occasione dei suoi ottant’anni. Per la conduzione dello show spunta il nome diche era rimasta senza programmi per la prossima stagione, ma con un contratto ancora di un anno. In una recente intervista, la presentatrice aveva ribadito la sua amarezza per l’esclusione dalla Rai, trovando inaccettabile essere pagata senza lavorare. Si era detta aperta a vagliare proposte de emittenti concorrenti, come Mediaset. Ma soprattutto si è mostrata fiduciosa in un immediato ritorno in ...

Corriere : Antonella Clerici: «La Rai rispetti il contratto: non mi piace essere pagata senza lavorare» - IlContiAndrea : Sincera, autentica, diretta. @antoclerici è una grande professionista e donna. Pazienza se la Rai non trova una col… - dilei_it : Antonella Clerici richiamata in Rai: per lei Miss Italia. L’indiscrezione -