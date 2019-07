Anticipazioni Il silenzio dell' acqua 2 | la serie torna nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sono arrivatee conferme importanti per alcune fictiona Mediaset che, in questa stagione, sono state trasmesse sul piccolo schermo conseguendo un buon livello di ascolti. Un esempio si ritrova nellatv dal titolo "Il" che ha visto come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, consacrati come nuova coppiaa fiction. I fan possono dirsi contenti di questa ufficialità e questo thriller è stato definito come "una rivelazione"a primavera di Canale 5. Il pubblico ha apprezzato le trame di questo prodotto televisivo e i vertici'azienda di Cologno Monzese hanno deciso di premiare questa fiction che farà ritorno in televisione dal. Questo aspetto evidenzia che, nei prossimi mesi, avranno inizio le riprese con una durata di quattordici settimane. Il 16 settembre cominciano le ripresea seconda stagionea fiction diretta da Pier ...

