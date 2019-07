Ancelotti | “Pépé ci interessa | lo stiamo trattando | ho incontrato gli agenti James?

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Una buonasera a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Folgarida. Siamo in attesa dell’arrivo di Carloche sarà il protagonista della conferenza-stampa di chiusura del ritiro pre-campionato. Arriva il tecnico del Napoli, si parte con la conferenza: “Hoglidi Pépé in albergo, li ho salutati così come ho salutato quelli di. Cosa ne penso di Pepè? è un calciatore al quale siamonti, inevitabile nasconderlo, ci sono trattative in corso e tutto può succedere. Mercato? Manolas, Di Lorenzo ed Elmas hanno già migliorato la rosa, se ci saranno oppurtinità le valuteremo da qui a un mese. Obiettivi precisi, profili che ci servivano. Sono soddisfatto del lavoro a Dimaro, le infrastrutture sono ottime e l’organizzazione è ottima. Il campo è perfetto, e non solo. Abbiamo lavorato il giusto, non troppo perchè ...

