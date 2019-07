' Ammazzateli tutti' | il post del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ha destato scandalo e indignazione ilscritto su Facebook daldeldiGiuseppe Cannata. "ste lesbiche, gay e pedofili" è quello che si legge e che, oltre a paragonare in modo inspiegabile, i pedofili (quindi colpevoli di uno dei reati più bassi che una persona possa compiere) agli omosessuali, incita alla morte e all'omicidio. La violenza verbale delha scosso il paese piemontese ed anche il panorama politico e non. Cannata, oltre al suo impegno politico nelle file di 'Fratelli d'Italia' guidato da Giorgia Meloni, nella vita è medico e dichiara di non essere omofobo, di avere tanti amici omosessuali e di aver aiutato spesso. Il, eletto poco più di un mese fa quando è stata rinnovata l'amministrazione cittadina, dice inoltre di aver scritto il(poi rimosso) in un impeto di indignazione ...

