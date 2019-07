Amichevoli | buon pareggio per il Verona | il Lecce dà 6 gol alla Virtus Bolzano FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Si chiude a reti bianche la prima amichevole internazionale dell’Hellasdal ritiro austriaco. Termina infatti 0-0 il test contro la formazione di Bundesliga dell’Hoffenheim. La gara non è ricchissima di occasioni, ma i gialloblù tentano di esprimere il proprio gioco con grandissima intensità, nonostante il caldo. A sostegno della squadra oltre un centinaio di tifosi, giunti fino in Austria per cantare e seguire gli uomini di Ivan Juric in questi giorni di preparazione. Ultimo test amichevole per ilpresso il C.S. Mulin da Coi, che nel pomeriggio ha battuto per 6-0 la(formazione di Serie D). Per i giallorossi di Fabio Liverani, le reti di Felici (5′ pt), Lapadula (13′ pt), La Mantia (38′ pt), Falco (4′ st), Felici (18′ st) e Vera (43′ st). Non hanno partecipato all’amichevole Mancosu, Shakhov, ...

