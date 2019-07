Amichevole Inter-PSG in tv su Sportitalia sabato 27 luglio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’, dopo aver archiviato l’contro la Juventus, persa solamente ai calci di rigore contro i campioni d’Italia, proseguirà la tournée in Asia affrontando il Paris Saint-Germain. L’appuntamento sarà fissato per272019 alle ore 13.30 (orario italiano) a Macao. Il match non sarà valido per l’national Champions Cup, ma nonostante ciò verrà trasmesso in diretta tv su. C’è grande attesa per questa terza sfida asiatica dei milanesi, prima del rientro in Italia, dove proseguirà la preparazione in vista dell’esordio di campionato per i ragazzi di Antonio Conte. L’non ha mai affrontato il Paris Saint-Germain in partite ufficiali, mentre inha già avuto modo di incrociare i francesi. ...

