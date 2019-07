Almaviva : Palermo - incontro sindacati con Musumeci 'Non siamo soddisfatti' : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - “L'incontro col presidente della Regione Musumeci ha prodotto pochi risultati, non siamo rimasti soddisfatti. C'è un impegno del presidente ma non sono stati individuati tempi certi nè una modalità di intervento. Avremmo potuto evitare lo sciopero? Sarebbe bastata una

Almaviva : Palermo - incontro sindacati con Musumeci ‘Non siamo soddisfatti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – ‘L’incontro col presidente della Regione Musumeci ha prodotto pochi risultati, non siamo rimasti soddisfatti. C’è un impegno del presidente ma non sono stati individuati tempi certi nè una modalità di intervento. Avremmo potuto evitare lo sciopero? Sarebbe bastata una richiesta di incontro? Non è così. Musumeci dovrebbe sapere che da 9 mesi Almaviva è in crisi e che la Regione è ...

Almaviva : Cisl Palermo - ‘siamo a un punto cruciale - governi intervengano’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – “Perdere 1600 posti di lavoro sarebbe per la città di Palermo una vera e propria piaga sociale, bisogna fare di tutto affinché Almaviva non proceda con gli esuberi dichiarati. Siamo a fianco dei lavoratori e rilanciamo il loro appello affinché intervengano subito i governi regionale e nazionale”. Cosi Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, nel giorno del sit in di ...

Almaviva : Palazzotto (Leu) - ‘Di Maio convochi tavolo su Palermo e si presenti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo e poi assicuri la sua presenza visto che l’ultima volta non ha partecipato”. A dirlo è il deputato di Leu Erasmo Palazzotto che chiede al ministro del Lavoro un tavolo “per affrontare e risolvere l’emergenza occupazionale e per individuare quegli interventi strutturali ...

Almaviva : sindaco Palermo - 'governo convochi tavolo' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Arriva dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando la sollecitazione al governo nazionale per la "convocazione urgente" di un tavolo sulla vertenza Almaviva Palermo. Domani i lavoratori palermitani dell'azienda, dopo l'annuncio di 1600 esuberi, scenderanno in piazzo con un

Almaviva : Rc Palermo - 'tragedia lavorativa - ministro e Regione intervengano' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo la nostra più totale solidarietà ai lavoratori di Almaviva. L'ipotesi di 1600 licenziamenti da parte dell'azienda è molto grave e preoccupante, così come lo sono anche l'assenza di trasparenza nei contratti commerciali con i maggiori committenti, il mancato

Call center : Cgil Palermo - 'tavolo ministeriale ad hoc su Almaviva' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Un tavolo ministeriale dedicato al caso Almaviva di Palermo. E' la richiesta che arriva da Slc Cgil che oggi, insieme a Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl ha manifestato con un presidio dinanzi la prefettura contro i 1600 licenziamenti annunciati dall'azienda. Una protesta

Call center : Cgil Palermo - 'tavolo ministeriale ad hoc su Almaviva' (2) : (AdnKronos) - Il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso ha annunciato una nuova manifestazione nei prossimi giorni. "Un corteo che andrà a Palazzo d'Orleans - dice - e non smetteremo la nostra mobilitazione fino a quando questo governo non avrà capito che la crisi va affrontata con un p

Almaviva : Chinnici (Pd) - 'consiglio comunale Palermo a fianco lavoratori' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Il consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi un ordine del giorno che impegna l'amministrazione attiva a continuare la battaglia per salvare i lavoratori di Almaviva: oltre 1.600 famiglie che da anni vivono una situazione di incertezza a causa di un mercato glob